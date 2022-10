Presso l’Associazione “Nuovo Fidia” Museo Nena, in via Edoardo D’Onofrio 35, a Colli Aniene, venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 19.30 Concerto per violino, violoncello e pianoforte. Con

Emanuele Marinelli violino

Sara Matteo pianoforte

Angelica Simeoni violoncello

Ingresso libero e gratuito

raccomandate le norme Covid

Qui il programma di sala:

