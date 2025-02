Concessioni balneari, tempi strettissimi: il piano Gualtieri riuscirà a reggere?

Roma accelera sulla riorganizzazione del litorale di Ostia, ma il bando per l’assegnazione delle concessioni balneari pubblicato in data, 21 febbraio, dalla Giunta Gualtieri rischia di creare più problemi che soluzioni.

Il bando:

La gara (n. 4788) riguarda 31 concessioni suddivise in tre categorie:

25 stabilimenti balneari (Tipologia A)

4 esercizi di ristorazione (Tipologia B)

2 spiagge libere con servizi (Tipologia C)

Il punto critico? Chi vince una concessione in una categoria potrà partecipare anche alle altre, aprendo la porta a mini-monopoli sulle spiagge di Ostia.

In pratica, un singolo operatore potrebbe gestire uno stabilimento balneare, un ristorante e anche una spiaggia libera attrezzata, andando contro l’idea di una distribuzione più equa e aperta.

Durata “1+2” anni: chi investirà davvero?

Altro nodo critico è la durata delle concessioni: un solo anno, rinnovabile per altri due. Una formula che rischia di scoraggiare gli investimenti, perché chi vincerà il bando dovrà gestire un bene pubblico con una prospettiva di massimo tre anni.

E non sfugge la coincidenza temporale: la scadenza delle concessioni è fissata nel 2027, esattamente in concomitanza con le prossime elezioni comunali, in cui Gualtieri potrebbe cercare la rielezione.

Tempi record: un rischio per la stagione estiva

Gli interessati avranno solo 24 giorni, fino al 17 marzo, per presentare le proprie offerte.

L’obiettivo del Campidoglio è chiudere tutto entro l’inizio della stagione balneare, il 1° maggio, ma i tempi sono ai limiti dell’impossibile.

Dopo ogni bando, infatti, è quasi certo l’arrivo di ricorsi al TAR, che potrebbero bloccare tutto per mesi e far slittare la riapertura delle spiagge.

E poi? Altri bandi e più incertezze

Questo è solo il primo passo. Dopo questa gara, il Comune dovrà lanciare un secondo bando per altre 9 spiagge libere con servizi e un terzo bando per assegnare beni confiscati alla criminalità e 9 stabilimenti balneari.

Tuttavia, queste assegnazioni sono vincolate ai controlli dell’Agenzia del Demanio, che dovrà verificare abusi edilizi e irregolarità.

Il nodo degli stabilimenti già assegnati dal bando Raggi

Come se non bastasse, otto operatori balneari, vincitori del precedente bando indetto dall’ex sindaca Virginia Raggi, hanno ottenuto un pronunciamento favorevole dal TAR, che ha riconosciuto il loro diritto alla concessione. Una sentenza che rischia di sovrapporsi al nuovo bando e creare ulteriori complicazioni legali.

Conclusione:

Il tentativo della Giunta Gualtieri di portare ordine e trasparenza nelle concessioni balneari rischia di trasformarsi in un caos amministrativo e giudiziario.

Con regole poco chiare, bandi a tempo record e il rischio di contenziosi, l’incubo è che a fallire non sia solo il piano del Campidoglio, ma l’intera stagione balneare di Ostia.

