Concorso Comune di Roma: parte la sfida per 808 posti, scritti al via all’Ergife

Hanno sfidato la calura estiva e le statistiche impietose. Hanno superato la prima scrematura tra migliaia di aspiranti. Ora si preparano al secondo round: gli scritti del maxi concorso del Comune di Roma. Il traguardo? Uno degli 808 posti messi a bando per rimpolpare le fila di un’amministrazione comunale in affanno da anni.

Il concorso, partito in primavera con oltre 67mila candidati, entra ora nella fase decisiva. In palio ci sono posti da funzionari, istruttori, operatori nei più svariati settori: amministrativo, tecnico, ambientale, informatico, trasporti e supporto. Un esercito di profili, selezionati con l’ambizione di portare nuova linfa negli uffici capitolini.

Una selezione spietata

Alla preselettiva è stata una vera e propria ecatombe. Per accedere agli scritti si è dovuti passare attraverso un setaccio finissimo: solo dieci volte i posti disponibili, più gli eventuali ex aequo. E in alcuni casi, la soglia è stata praticamente inarrivabile.

Per esempio? Gli operatori esperti nei servizi di supporto e custodia. I candidati? Circa 6.000. I posti? Appena 18. Il punteggio minimo per accedere allo scritto? Semplicemente il massimo possibile: 30 su 30. Roba da capogiro.

Più “umani” i punteggi per altri profili: 28 per gli autisti, 25,5 per i tecnici, 19,5 per gli operatori ambientali. E c’è anche chi, come ingegneri e architetti, è passato senza limiti: tutti promossi allo scritto.

Per i funzionari informatici e tecnici, bastava un 16. 20,5 per i funzionari ambientali, mentre per gli ambiti posti da funzionario amministrativo (125 in tutto), si entrava solo con almeno 26 punti.

Si torna all’Ergife: ecco il calendario

Le preselettive si sono tenute alla Fiera di Roma. Gli scritti, invece, avranno una nuova sede: l’hotel Ergife in zona Aurelia, storico punto di riferimento per i concorsi pubblici. Ma anche teatro, da sempre, di ingorghi e proteste dei residenti quando i candidati assediano Largo Lorenzo Mossa.

Ecco quando si svolgeranno le prove scritte:

28 luglio

Ore 9:30 → Istruttori amministrativi

Ore 14:30 → Istruttori tecnici

29 luglio

Ore 9:30 → Operatori supporto e custodia + Funzionari informatici

Ore 14:30 → Operatori ambientali + Funzionari amministrativi

30 luglio

Ore 9:30 → Funzionari tecnici

Ore 14:30 → Funzionari ambientali

31 luglio

Ore 9:30 → Operatori trasporto

Ore 14:30 → Operatori tecnici

Quiz, tempi e soglie: come saranno le prove

Le prove scritte saranno batterie di quiz a risposta multipla, da completare contro il tempo:

60 domande in 90 minuti per i funzionari

50 domande in 75 minuti per gli istruttori

40 domande in 60 minuti per gli operatori

La soglia per passare all’orale? Fissa: 21 su 30.

Orali dopo l’estate, graduatorie entro il 2025

Finita la corsa degli scritti, si riapriranno i giochi in autunno, con i colloqui orali. L’obiettivo dichiarato è chiudere tutto entro l’anno, pubblicando le graduatorie entro dicembre.

