Confcommercio Roma fa 80 anni: l’impegno contro l’usura e le iniziative per il Giubileo

Roma ha celebrato un importante traguardo: gli 80 anni di Confcommercio Roma. Nella suggestiva cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, il presidente Pier Andrea Chevallard ha lanciato un chiaro messaggio di rinascita e sfida per la Capitale.

“Roma ha bisogno di una scossa”, ha esordito, richiamando l’attenzione sulla necessità di un cambiamento tangibile e significativo, in linea con quanto recentemente dichiarato dal sindaco Gualtieri.

Un Bando per il Futuro:

Il Campidoglio ha annunciato l’apertura di un bando per i voucher sportivi, fino a 500 euro, rivolti a disabili e giovani. Un’iniziativa accolta con entusiasmo da parte di Onorato, che ha sottolineato come tali misure avranno anche un effetto retroattivo.

Una mossa significativa che dimostra l’impegno dell’amministrazione nel supportare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Coraggio e Infrastrutture:

Chevallard ha evidenziato l’importanza di riconoscere i passi avanti fatti nella manutenzione delle infrastrutture di trasporto pubblico, ma ha anche chiesto “maggiore coraggio” per l’aumento delle licenze di taxi e auto a noleggio.

“Il coraggio dimostrato con il nuovo termovalorizzatore deve ora riflettersi in tutte le decisioni riguardanti la mobilità e il traffico”, ha dichiarato.

Ha ribadito la necessità di gestire il traffico in modo più razionale, criticando l’idea di estendere le ore della Ztl e chiedendo un potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico prima di introdurre misure restrittive sulla circolazione privata.

La Risposta del Sindaco:

Il sindaco Gualtieri ha prontamente risposto alle preoccupazioni espresse da Chevallard, evidenziando come, durante le chiusure della Ztl, il centro di Roma abbia registrato un aumento dell’affluenza di clienti per le imprese. “Meno traffico significa più visitatori e opportunità per il commercio”, ha dichiarato.

Valorizzare il Commercio:

In vista del Giubileo, Chevallard ha annunciato che la Fipe-Confcommercio sta preparando una serie di buoni per i pellegrini, da utilizzare nei bar e ristoranti di Roma.

Ha esortato l’amministrazione a “riqualificare il tessuto commerciale del centro città”, sottolineando l’importanza di valorizzare gli esercizi storici e di incentivare investimenti di qualità.

Ha anche suggerito di promuovere la presenza di negozi di vicinato nei quartieri residenziali, affinché le imprese commerciali diventino protagoniste della riqualificazione urbana.

Non sono mancate neanche alcune parole per la lotta all’usura: “Siamo sempre a fianco degli imprenditori che, nel rispetto delle regole, ogni giorno lavorano in questa città con onestà e tra tante difficoltà, per allontanare le infiltrazioni della malavita”, ha detto Chevallard, rinnovando l’impegno a sostenere il Laboratorio Antiusura.

Sguardo al Futuro:

L’evento ha visto anche l’intervento della vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli, che ha parlato delle opportunità offerte dal Pnrr e dal Giubileo per le imprese e i cittadini.

Allo stesso modo, l’assessore capitolino Monica Lucarelli ha rassicurato gli operatori commerciali, affermando che l’amministrazione è pronta a proteggere i posti di lavoro in vista delle nuove normative.

In chiusura, il sindaco Gualtieri ha ribadito l’importanza di Confcommercio come partner chiave per il miglioramento dei servizi e del decoro urbano.

“Stiamo lavorando per rendere Roma più attrattiva e giusta, valorizzando le sue caratteristiche uniche nella modernità”, ha concluso, lanciando una sfida a tutte le imprese affinché si modernizzino e partecipino attivamente a questo sforzo collettivo.

