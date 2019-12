Confermato divieto transito nelle ore notturne su tratti Tangenziale Est

Confermato anche per il 2020, dal 1 gennaio fino al 30 giugno, il divieto di transito veicolare nelle ore notturne (23.00-06.00) su alcuni tratti della Tangenziale Est-NCI. È quanto prevede un’ordinanza sindacale finalizzata a contenere l’inquinamento acustico ambientale.

Sarà quindi interdetto l’accesso: sulla ‘Sopraelevata’ nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni. Identica misura sarà applicata per la Circonvallazione Salaria, nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana.

Saranno esentati dal divieto: i veicoli muniti del contrassegno per persone disabili, i mezzi adibiti al trasporto disabili, le ambulanze, il trasporto di sangue e organi, i mezzi del Trasporto Pubblico Locale, i taxi, le autovetture Ncc, i mezzi addetti alla pulizia delle strade, i veicoli del soccorso pubblico, delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, i veicoli adibiti alle attività di Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana