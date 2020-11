Consegnati dal Centro Commerciale Romaest termometri, termoscanner e gel disinfettante

Mai come in questo particolare momento, in cui la pandemia da Covid-19 ha stravolto le abitudini di tutti, la partecipazione e la vicinanza al proprio territorio di appartenenza è importante.

E se è basilare rispettare le regole, cercare di ‘accorciare’ le distanze, diventa a tutti gli effetti un modo per essere più vicini alla comunità.

E’ proprio quello che, il Centro Commerciale Romaest, ha cercato di fare con le iniziative solidali svolte negli ultimi mesi, tra cui “La Fontana dei Desideri.” Un’iniziativa che, partendo da un concorso di natura commerciale, ha permesso di poter acquistare: termometri termoscanner e gel disinfettante da donare agli Istituti Scolastici (materne, elementari, medie e superiori) presenti nel territorio del VI Municipio.

La consegna dei materiali (partita nella giornata di ieri e che terminerà nei prossimi giorni), ha coinvolto 24 comprensori scolastici, del VI Municipio: l’Istituto Martin Luther King, l’Istituto Marco Polo, l’Istituto Melissa Bassi, l’Istituto Antonio de Curtis, l’Istituto Villaggio Prenestino, l’Istituto Castelverde, l’Istituto San Vittorino Corcolle, l’Istituto Maria Grazia Cutuli, l’Istituto in via delle Alzavole, l’Istituto di via Rugantino, l’Istituto di via Merope, l’Istituto di via San Biagio Platani, l’Istituto di via Marelli, l’Istituto di via Motta Camastra, l’Istituto Donatello, l’Istituto di via Casale del Finocchio, l’Istituto di via Poseidone, Istituto di via Emilio Marco, l’Istituto di via Acquaroni, l’I.I.S di via Lentini,78, l’I.I.S. Edoardo Amali, l’Istituto di via Casalbianco e l’Istituto Nuovo Ponte di Nona.

In quest’ultimo si è recata personalmente la direttrice del Centro Commerciale Romaest, Emanuela Facciolini che ha potuto avere un incontro diretto con i referenti scolastici che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

“Nonostante la didattica sia anch’essa diventata a ‘distanza’, l’apporto che il Centro Commerciale Romaest vuole dare a favore del territorio (con questa e altre future iniziative) è sempre più incisivo e costante. Oggi più che mai infatti c’è bisogno di creare delle vere e proprie ‘community’ dove sostenersi a vicenda non è più solo una scelta, ma un imperativo fondamentale. Ed è proprio quello che noi stiamo facendo e intendiamo proseguire a fare in maniera sempre più concreta nel tempo. Ci auguriamo inoltre, nel prossimo futuro, di poter riprendere con lo svolgimento delle attività educative al nostro interno, durante le quali abbiamo sempre visto, con immenso piacere, una gradita e buona partecipazione delle scuole del nostro Municipio.” dichiara in una nota il direttore del Centro Commerciale Romaest, Emanuela Facciolini.

