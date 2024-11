Consiglio di Stato, via libera per ampliamento impianti del Terminillo

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della Determinazione del gennaio 2021 con cui la Direzione della Regione Lazio per le Politiche Ambientali e il Ciclo dei Rifiuti aveva approvato la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per il progetto di ristrutturazione e ampliamento degli impianti sciistici del Monte Terminillo.

La sentenza, che rigetta un appello presentato da diverse associazioni ambientaliste tra cui WWF, Lipu, Club Alpino Italiano e Italia Nostra, ribadisce che gli interventi proposti rispettano gli standard ambientali e le prescrizioni dettate durante l’iter di approvazione.

Interventi nel rispetto dell’ambiente:

Il progetto, definito come un insieme di “sostituzioni, ammodernamenti tecnologici e modesti ampliamenti”, è stato giudicato compatibile con gli obiettivi di conservazione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) dei Monti Reatini, senza aumentare l’impatto ambientale.

Gli interventi, inoltre, sono subordinati a ulteriori misure imposte dalla Regione Lazio, volte a garantire il rispetto degli ecosistemi locali.

La questione dell’orso marsicano:

Tra le contestazioni sollevate dagli appellanti, è stata giudicata infondata quella relativa alla mancanza di misure di tutela per l’orso marsicano.

I giudici hanno osservato che, pur essendo la ZPS habitat potenziale per l’orso, le aree interessate dal progetto non risultano direttamente coinvolte. In ogni caso, il piano prevede monitoraggi della fauna e interventi per mitigare eventuali rischi.

Una sentenza che apre al rilancio del Terminillo:

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un passo decisivo verso il rilancio del comprensorio sciistico del Terminillo, una meta turistica di rilievo nel Lazio.

Il progetto, rispettoso delle normative ambientali, punta a modernizzare gli impianti e promuovere lo sviluppo economico della zona, combinando progresso e sostenibilità.

