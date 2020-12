Consiglio regionale del Lazio: approvate leggi di stabilità e di bilancio

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato, con 27 voti a favore e 24 contrari, la proposta di legge regionale n. 262, “Legge di stabilità regionale 2021”, e, con 27 voti favorevoli e 22 contrari, la proposta di legge regionale n. 263, “Bilancio di previsione della Regione Lazio 2021-2023”. Il voto è arrivato dopo la presentazione da parte della Giunta di due maxi subemendamenti alla legge di Stabilità, che hanno sostituito interamente l’articolo tre e gran parte delle tabelle allegate all’articolo uno, facendo decadere centinaia di emendamenti e dando quindi una forte accelerata ai lavori d’Aula. L’intervento della Giunta, infatti, ha recepito numerosi emendamenti presentati sia dai gruppi di maggioranza sia da quelli di opposizione, che comunque alla fine hanno votato contro la manovra. L’Aula ha approvato anche la proposta di deliberazione consiliare n. 56 del 15 dicembre 2020, il “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023”.

Nel corso delle dichiarazioni di voto, si sono pronunciati contro la manovra, per i rispettivi gruppi, Fabrizio Ghera (Fratelli d’Italia), Valentina Corrado (M5s), Giuseppe Simeone (FI) e Pasquale Ciacciarelli (Lega). Per la maggioranza, è intervenuto il capogruppo del Partito democratico, Marco Vincenzi.

La legge di stabilità regionale 2021 si compone di quattro articoli (l’ultimo è relativo all’entrata in vigore) e definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, vale a dire il triennio 2021-2023, attraverso disposizioni relative al rifinanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa. La manovra di bilancio 2021-2023, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,48 miliardi di euro per l’anno 2021, 3,40 miliardi per l’anno 2022 e 3,26 miliardi per l’anno 2023.

Viene confermato il Fondo “taglia tasse” che per il 2021 sarà di 344 milioni, mentre tra i servizi essenziali, oltre 900 milioni di euro sono stanziati per il trasporto pubblico locale (inclusa la quota statale). Mantenuto anche il criterio della programmazione unitaria per il sostegno della Regione agli investimenti strategici (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei programmi comunitari), per un totale di 921 milioni di euro per il 2021, 920 mln per il 2022 e 573 mln per il 2023, al netto di altri trasferimenti statali e comunitari.

Nella legge di Stabilità 2021 sono state confermate le agevolazioni fiscali dello scorso anno: resta la platea dei 2,3 milioni di contribuenti esentati e dei 500mila coinvolti dalla riduzione dell’Irpef con un criterio di progressività e più imprese nel Lazio beneficeranno dell’abbassamento dell’Irap dello 0,92 per cento. Novità sulla tassa auto, con una norma che premia i comportamenti virtuosi delle società di leasing e noleggio a lungo termine, mentre vengono confermate le esenzioni per i veicoli ad alimentazione ibrida immatricolati nel Lazio. Prevista anche l’esenzione per il triennio dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

Numerose, infine, sono state le disposizioni introdotte durante la fase emendativa. In primo luogo, a decorrere dal primo gennaio 2021, viene soppressa l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che era stata istituita con la legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012. Alle minori entrate previste per il 2021, stimate in 21 milioni di euro, si provvederà con le risorse derivanti dai trasferimenti dall’apposito fondo statale. Sono state poi introdotte modifiche alla disciplina contabile dei Consorzi di bonifica, nuove disposizioni su quella dei Consorzi industriali e anche in materia di unioni di comuni montani. Approvate anche numerose proposte di sostegno a imprese e famiglie colpite dalla crisi economica causata dal Covid-19.

Approfondimento sulle disposizioni approvate nella legge di stabilità.

Approfondimento sul Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.