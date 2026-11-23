Francesco Figliomeni è il nuovo Capo di Gabinetto del Consiglio regionale del Lazio. A comunicarlo è lo stesso Figliomeni — già vicepresidente dell’Assemblea capitolina ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Civitavecchia — nominato su indicazione del presidente dell’Aula della Pisana, Antonello Aurigemma.

«Ci sono momenti nella vita professionale che assumono un significato particolare, non soltanto per il traguardo raggiunto, ma soprattutto per la fiducia e la responsabilità che portano con sé — afferma Figliomeni —. La nomina a Capo di Gabinetto del Consiglio regionale del Lazio rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, un impegno importante che accolgo con entusiasmo, umiltà e profondo senso delle istituzioni».

I ringraziamenti ad Aurigemma e la linea annunciata per il nuovo ruolo alla Pisana

Figliomeni rivolge quindi un messaggio di riconoscenza al presidente dell’assemblea regionale e a quanti lo hanno affiancato finora: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, per la fiducia accordatami, che considero uno stimolo a mettere a disposizione esperienza, competenze e dedizione nello svolgimento di questo prestigioso incarico. Un pensiero riconoscente va a tutte le persone che, nel corso del mio percorso umano e professionale, mi hanno accompagnato, sostenuto e dimostrato stima e amicizia. Ognuno, a modo proprio, ha contribuito a rendere possibile questo momento. Affronto questa nuova esperienza con la consapevolezza che le istituzioni si servono con serietà, equilibrio, ascolto e spirito di servizio».

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