Stretta delle Fiamme Gialle contro il traffico illecito di prodotti da fumo tra lo scalo marittimo del litorale nord e la Capitale. Nell’ambito dei servizi di vigilanza economico-finanziaria sui flussi passeggeri e commerciali in entrata nel Paese, i militari del Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza hanno intercettato e tolto dal mercato clandestino oltre 11 chilogrammi di merce soggetta a monopolio, importata eludendo gli adempimenti doganali e fiscali.

Il primo affondo è scattato nel porto di Civitavecchia durante le verifiche sulle operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dalla Tunisia: i finanzieri del Gruppo locale, operando in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), hanno passato al setaccio i bagagli di quattro viaggiatori tunisini, scovando complessivamente 1,560 chilogrammi di generi di contrabbando nascosti tra gli effetti personali per aggirare le franchigie.

Nel dettaglio sono stati rinvenuti 560 grammi di sigarette di Tabacchi Lavorati Esteri in stecche e un chilogrammo di melassa per narghilè, facendo scattare a carico dei quattro responsabili multe amministrative per un totale di 5.000 euro.

Dai varchi portuali ai depositi urbani: bloccati altri 10 chili di prodotto irregolare destinato al mercato nero romano

L’azione investigativa della Guardia di Finanza non si è fermata alla linea doganale, estendendosi verso l’interno fino all’area urbana di Roma per colpire le filiere clandestine di stoccaggio e distribuzione.

Proprio nel corso dei controlli sul territorio capitolino sono stati individuati e sottoposti a sequestro più di 10 ulteriori chilogrammi di melassa da fumo, pronti per essere venduti al di fuori della rete ufficiale e in completa evasione delle imposte di consumo.

Le Fiamme Gialle ricordano che la vendita di questi prodotti è consentita esclusivamente alle rivendite autorizzate sia per presidiare il gettito erariale attraverso la tracciabilità dei flussi, sia per tutelare i consumatori garantendo che gli articoli immessi sul mercato provengano da filiere certificate e rispettino gli standard produttivi fissati dalle norme europee.

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