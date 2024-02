Contrasto ai predoni dei turisti, carabinieri arrestano 13 persone

L’inasprimento dei controlli effettuati dai Carabinieri del Gruppo Roma nelle aree prevalentemente affollate dai turisti e cittadini romani, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 13 persone – tra cui due donne – gravemente indiziate del reato di furto.

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Venezia hanno arrestato in flagranza due cittadini algerini di 37 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi e bloccati in largo Gaetano Agnesi dopo essersi impossessati di una borsa di una turista ucraina di 24 anni. Inoltre, sulla linea 70 del bus hanno arrestato una donna di 25 anni, con precedenti, sorpresa subito dopo aver estratto un portafogli ad una turista francese di 56 anni.

I Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, invece, alla fermata Termini della metropolitana, hanno arrestato una 18enne della provincia di Roma subito dopo aver asportato il portafogli ad un passeggero italiano di 76 anni, mentre, alla fermata Barberini hanno arrestato in flagranza un cittadino cubano di 23 anni subito dopo aver estratto il portafogli dalla tasca di un turista Coreano di 61 anni.

Un altro cittadino cubano di 51 anni è stato arrestato in viale America da un Carabiniere della Compagnia Roma Eur, libero dal servizio, rincorso e bloccato dal militare mentre si dava alla fuga con una borsa appena asportata da un ristorante poco distante.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana hanno arrestato, in flagranza, un cittadino di 33 anni di origini marocchine, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, subito dopo aver asportato uno smartphone da un furgone in sosta in piazza Camillo Finocchiaro Aprile. In via Filippo Meda invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone hanno arrestato, in flagranza, un 37enne della Provincia di Roma e un 50enne di origini romene, sorpresi nel tentativo di asportare una marmitta di un autocarro in sosta. Gli stessi sono stati trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso.

I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 34 anni, con precedenti, sorpresi dai militari dopo aver asportato da un esercizio commerciale alcuni prodotti cosmetici che aveva occultato all’interno della giacca.

Sulla linea A della metropolitana, alla fermata Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma Salaria hanno arrestato una donna di 24 anni, sorpresa nel tentativo di impossessarsi del portafogli di un turista del Guatemala di 59 anni, mentre, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea, sempre alla fermata Termini, hanno arrestato in flagranza un 31enne cileno, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, subito dopo aver sottratto un portafogli ad una passeggera turca di 21 anni. Infine, sempre sulla medesima linea della metropolitana, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un cittadino cubano di 55 anni, sorpreso subito dopo aver sottratto il portafogli a una turista inglese di 70 anni.

