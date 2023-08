Contrasto spreco del cibo, siglata intesa con Banco Alimentare

Promuovere azioni volte al contrasto dello spreco alimentare a beneficio delle persone più svantaggiate attraverso l’utilizzo di una app dedicata. È quanto prevede il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Associazione Banco Alimentare approvato dalla Giunta capitolina con una delibera presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

In particolare, il protocollo prevede l’avvio di attività congiunte, con il coinvolgimento dei Municipi, per diffondere sul territorio la web app ‘Stasera Offro Io ’. Obiettivo: ridurre gli sprechi attraverso il recupero delle eccedenze alimentari che vengono rese disponibili ad enti di volontariato che operano per l’assistenza ai più fragili o direttamente a chi ne faccia richiesta.

L’Amministrazione si impegna, in coordinamento con l’Assessorato alle politiche sociali, a far conoscere l’iniziativa alle persone svantaggiate iscritte nelle liste dei servizi sociali dei municipi e, con il Dipartimento del commercio, a coinvolgere gli operatori del settore alimentare quali, ad esempio, panetterie, supermercati, mercati rionali, bar, ristoranti e mense per poter offrire le loro donazioni di cibo inutilizzato.

L’Associazione Banco Alimentare si impegna a svolgere, attraverso i propri volontari, azioni di formazione e di accompagnamento delle persone in difficoltà sull’utilizzo dell’app e a organizzare eventi di presentazione del progetto nei municipi, oltre che a fornire un report trimestrale sull’andamento delle attività.

Il progetto prende avvio nel Municipio III per poi estendersi a tutti gli altri nei due anni previsti dalla durata protocollo.

“Con questo protocollo d’intesa diamo avvio, con un progetto innovativo che utilizza un’applicazione informatica di facile accesso, ad un’ulteriore importante azione a quelle già intraprese nel contrasto allo spreco alimentare dal Consiglio del Cibo, sul quale è concentrata l’attività di uno dei 7 tavoli tematici. Come Amministrazione siamo fortemente impegnati, con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, a ridurre un fenomeno, quello dello spreco del cibo, che ha dimensioni impressionanti se si considera che, in Italia, si stima che ogni anno vengono sprecate oltre 4 milioni di tonnellate di alimenti, 67 kg a persona. La collaborazione con il Banco Alimentare favorirà il recupero delle eccedenze attraverso il rafforzamento della rete degli operatori commerciali e il diretto rapporto con le persone in difficoltà e contribuirà, con il coinvolgimento dei Municipi, a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’educazione alimentare e della lotta agli sprechi” dichiara l’Assessora Alfonsi.