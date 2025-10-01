Controlli a Centocelle: tre denunce e 143 persone identificate durante un servizio dei carabinieri

Un’operazione mirata a garantire sicurezza e ordine nella “movida” di Centocelle ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, supportati dai militari della Compagnia di Roma Casilina e del Nucleo Radiomobile.

L’attività, concentrata in particolare su piazza dei Mirti e vie limitrofe, è stata finalizzata a prevenire la criminalità diffusa e le violazioni al codice della strada, con un’attenzione speciale alla guida in stato di ebrezza.

Nel corso dei controlli, che seguono le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state identificate 143 persone e ispezionati 70 veicoli. Le infrazioni al codice della strada hanno portato a sanzioni per un totale di 7.500 euro.

Tre le denunce consegnate alla Procura della Repubblica: una donna di origini romene è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico, poiché indossava abiti succinti vicino a una scuola di via Palmiro Togliatti; un 39enne marocchino per guida senza patente, già precedentemente ritirata; e un automobilista sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

