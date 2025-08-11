Controlli a Fontana di Trevi: fermati un truffatore delle “tre campanelle” e una borseggiatrice

Fine settimana di controlli serrati per gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati a tutelare i turisti e contrastare le attività illecite nell’area del Tridente. Due gli interventi significativi nella zona di Fontana di Trevi, cuore pulsante del turismo romano.

Il primo episodio è avvenuto in via di San Vincenzo, dove da giorni le pattuglie sono in azione per arginare il fenomeno del gioco d’azzardo su strada.

Dopo le recenti operazioni che avevano già portato alla denuncia di una quindicina di persone, gli agenti hanno individuato un uomo intento ad adescare passanti con il famigerato “gioco delle tre campanelle”.

Il truffatore, un 31enne rumeno, è stato fermato e denunciato per gioco d’azzardo; durante i controlli è stato anche segnalato per possesso di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, sempre nei pressi della Fontana di Trevi, un’altra pattuglia ha notato una giovane donna mentre sottraeva un portafoglio dalla borsa di una turista.

L’intervento è stato immediato: bloccata sul posto, la ragazza – una 20enne nata a Roma – ha tentato di disfarsi della refurtiva gettandola a terra.

Il portafoglio è stato recuperato e restituito alla proprietaria, una cittadina polacca, mentre l’autrice del tentato furto è stata accompagnata negli uffici di via della Greca per l’identificazione e denunciata.

