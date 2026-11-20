Un intervento articolato in più passaggi consecutivi per presidiare le aree più critiche del Quarticciolo e arginare lo spaccio al dettaglio. È il quadro del servizio straordinario messo in campo ieri dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina nel quartiere della periferia est, concluso con sette arresti — sei in flagranza e uno su ordinanza giudiziaria — e due denunce in stato di libertà.

Nel corso delle ispezioni i militari hanno recuperato oltre cento dosi tra crack e cocaina, insieme a una somma in contanti considerata frutto dell’attività illecita, contestando inoltre infrazioni al Codice della Strada per 3.750 euro lungo le vie principali della zona.

Dalle accuse di spaccio all’evasione e ai controlli stradali: recuperata anche un’auto oggetto di appropriazione indebita

Cinque degli arrestati — tre italiani di 18, 23 e 51 anni e due tunisini di 40 e 32 anni — rispondono di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Gli altri due provvedimenti restrittivi riguardano un 53enne italiano, trovato fuori casa in violazione degli arresti domiciliari, e un 37enne eritreo raggiunto da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha sostituito la misura cautelare in atto con la custodia in carcere.

Nei controlli sulla circolazione stradale, infine, una persona è stata denunciata per essersi opposta agli accertamenti tossicologici e un’altra per appropriazione indebita perché al volante di una vettura risultata oggetto di denuncia, restituita al legittimo titolare.

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