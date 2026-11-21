Cinque arresti e sette denunce alla Procura della Repubblica è il bilancio dell’operazione condotta ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia nelle aree di Ostia Ponente, Casal Palocco, Acilia e zone limitrofe, in attuazione delle direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Sul fronte antidroga sono stati arrestati in flagranza due romani di 52 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a cedere stupefacenti a cinque acquirenti poi segnalati alla Prefettura e trovati con sette dosi tra crack e cocaina per circa 3 grammi complessivi.

Arrestato per droga anche un 23enne originario del Bangladesh, trovato con circa 200 grammi di hashish e, a seguito della perquisizione nella sua abitazione in zona Conca d’Oro, con ulteriori 5 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Eseguiti due ordini dell’autorità giudiziaria; sette indagati a piede libero tra spaccio, armi improprie e rifiuto dell’etilometro

Durante i controlli i militari hanno inoltre eseguito due provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria: un 49enne originario dello Sri Lanka è stato portato nel carcere di Rebibbia per espiare una pena definitiva di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione, mentre un 41enne romano, già ai domiciliari, è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia per un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare.

Altre sette persone sono state denunciate: due romani di 21 e 26 anni e un 56enne di Monterotondo per detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di dosi di crack e cocaina; tre uomini di 55, 46 e 32 anni fermati durante i controlli stradali e denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo; un 26enne romano per guida in stato di ebbrezza dopo aver rifiutato l’accertamento con etilometro.

Complessivamente sono state identificate 137 persone, controllati 73 veicoli ed elevate 24 sanzioni al Codice della strada per oltre 11mila euro, oltre alla segnalazione alla Prefettura di altre 11 persone per uso personale di droga con sequestro di modiche quantità di hashish, marijuana, crack e cocaina.

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