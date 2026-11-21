Un’operazione interforze dell’Arma per contrastare le bande giovanili, le condotte illecite e le criticità legate al disagio urbano in una delle aree più densamente popolate della periferia est.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, insieme ai colleghi del Gruppo Forestale di Roma, dell’8° Reggimento «Lazio» e del 14° Battaglione «Calabria», hanno svolto una serie di controlli straordinari nel quartiere Don Bosco.

L’attività ha portato all’arresto di un uomo, alla denuncia di altre nove persone e alla segnalazione prefettizia di sei soggetti trovati in possesso di droga per uso personale, su un totale di 135 persone identificate (50 risultate positive nelle banche dati), 59 mezzi fermati, due esercizi commerciali controllati e multe stradali per circa 1.388 euro, senza alcun ferito.

L’arresto ha riguardato un cittadino marocchino di 30 anni, residente in città, disoccupato e censurato, colpito da un’ordinanza del 15 ottobre della V Sezione Penale del Tribunale di Roma che ha aggravato la misura del divieto di dimora disponendo il carcere a Regina Coeli a seguito delle violazioni commesse in materia di stupefacenti.

Dagli spintoni durante la fuga ai caschi rubati: le nove persone denunciate a piede libero

Sul fronte delle denunce, i militari hanno deferito per detenzione ai fini di spaccio un 18enne italiano incensurato sorpreso con 28 grammi di hashish e un 18enne romano — contestandogli anche la resistenza a pubblico ufficiale — dopo una fuga a piedi con spintoni ai carabinieri e il rinvenimento di 0,80 grammi di hashish.

Una 23enne romana è stata denunciata per falsità materiale per aver esibito una carta d’identità contraffatta e non valida per l’espatrio, mentre un 54enne romano con precedenti è finito nei guai per evasione perché fuori casa in violazione degli arresti domiciliari.

Con l’accusa di ricettazione sono stati infine denunciati un 17enne romano, una donna bengalese di 39 anni, un 32enne dell’Honduras, un 64enne romano e un 29enne egiziano, trovati in possesso di caschi di una nota società di noleggio che sono stati recuperati e riconsegnati all’avente diritto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza