Un dispositivo imponente per presidiare i quartieri Corviale, Magliana ed Eur e contrastare disagio urbano e microcriminalità giovanile. I Carabinieri della Compagnia Roma Eur, insieme alle Squadre di Contenimento dell’8° Reggimento «Lazio» e del 14° Battaglione «Calabria» e con l’apporto delle Aliquote di Primo Intervento, dei motociclisti della 3^ Sezione del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe, hanno svolto una serie di verifiche straordinarie nell’ambito delle strategie indicate dal Prefetto Lamberto Giannini in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso del servizio sono state identificate 598 persone e controllati 349 veicoli; l’attività ha prodotto quattro arresti, 14 denunce alla Procura, sette segnalazioni per uso personale di stupefacenti e multe stradali per 15.897 euro.

Due arresti riguardano il contrasto allo spaccio: a Villa Bonelli i militari hanno fermato in via della Magliana un 26enne egiziano con oltre mezzo chilo di hashish e 90 euro in contanti, mentre all’Eur hanno arrestato in largo Longanesi una 32enne romana con circa 68 grammi di hashish, circa 28 grammi di marijuana, alcune dosi di cocaina e 130 euro.

Fuga in auto con tasso alcolemico a 1,90, furto di abiti e coltelli sequestrati

Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri di Torrino Nord hanno denunciato in via delle Tre Fontane un 21enne italiano sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,90 g/l che ha cercato di allontanarsi rapidamente nelle vie limitrofe prima di essere fermato senza feriti né danni.

I carabinieri di Garbatella hanno invece fermato e denunciato in via della Magliana una 22enne romana fuori da un esercizio commerciale dopo il furto di abbigliamento per 650 euro, riconsegnato interamente all’avente diritto.

Le complessive 14 denunce a piede libero coprono reati che vanno dalla falsità materiale — per carte d’identità senza microchip — al furto aggravato nei negozi del territorio, dal porto abusivo di oggetti atti ad offendere — con il sequestro di due coltelli a serramanico di 19 e 16 cm — fino alla guida senza patente in recidiva.

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