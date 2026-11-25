Quattro arresti, otto denunce, nove segnalazioni al prefetto per consumo di droga e 424 persone identificate in un servizio straordinario di controllo condotto tra Termini, Esquilino e San Lorenzo.

L’operazione, guidata dai Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante insieme ai rinforzi dell’8° Reggimento «Lazio» e del 14° Battaglione «Calabria», nasce nel quadro delle indicazioni fissate dal prefetto Lamberto Giannini nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per contrastare le bande giovanili e le criticità di sicurezza nei quadranti più esposti della Capitale.

A San Lorenzo, in piazza dell’Immacolata, è stato arrestato per spaccio e denunciato per un tirapugni un 23enne romano residente a Palestrina, trovato con circa 26 grammi di hashish, oltre due grammi di «hashish bianco» (White Hash o Moonrock), mezzo flacone di codeina («Purple Drank») e 420 euro; accanto a lui un 17enne romano incensurato è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché in possesso di due flaconi di codeina.

Gli interventi tra via Cattaneo, via Gioberti e Ponte Lungo e le verifiche su armi e documenti falsi

Nel corso dei pattugliamenti all’Esquilino, un 30enne maliano senza fissa dimora e con precedenti è finito in manette in via Cattaneo per spaccio dopo il sequestro di oltre sei grammi di marijuana e circa 17 di hashish, mentre in via Gioberti un 37enne tunisino è stato fermato dalla vigilanza di un negozio e arrestato dai Carabinieri per il furto di sei portafogli da 200 euro privati dell’antitaccheggio, con un complice dileguatosi.

Nei pressi della stazione metro Ponte Lungo i militari hanno bloccato un 19enne peruviano che fuggiva rincorso da una turista cinese di 28 anni, restituendo alla donna il cellulare appena strappato.

Tra gli otto denunciati figurano anche un altro 17enne romano e un 20enne sorpresi rispettivamente con una lama da 12 centimetri e un coltello a serramanico da 7,5 centimetri, due cittadini romeni di 20 e 25 anni fermati in auto con grimaldelli e un piede di porco da 60 centimetri, e tre uomini — un 39enne originario di Benevento, un 30enne di Subiaco e un 43enne residente a Fonte Nuova — accusati di falsità materiale per aver mostrato carte d’identità elettroniche senza microchip.

Nella «zona a tutela rafforzata» intorno alla stazione Termini, in via Giolitti, sono infine scattati due ordini di allontanamento per bivacco nei confronti di un 55enne pugliese e un 56enne romeno, mentre i controlli stradali su 225 veicoli hanno portato a multe per 6.000 euro.

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