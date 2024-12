Controlli ad alto impatto della Polizia Ferroviaria a Roma e Provincia

È un bilancio importante quello tracciato dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2024: migliaia di persone identificate, arresti e operazioni straordinarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del sistema ferroviario.

Numeri e Operazioni:

Nel dettaglio, 11.004 persone sono state identificate, di cui 7.867 nell’ambito provinciale.

A queste si aggiungono 3 arresti, 13 denunce e ben 700 pattuglie impiegate in stazioni e treni, con un’attenzione particolare al nodo ferroviario della Capitale.

Ma i numeri, per quanto impressionanti, raccontano solo una parte di una settimana di intensa attività investigativa e operativa.

Particolarmente significativa è stata l’operazione “ALTO IMPATTO” del 4 dicembre 2024. Nell’area della stazione di Roma Termini, grazie all’impiego congiunto di agenti della Polizia Ferroviaria e della Questura di Roma, sono state identificate 213 persone, effettuati controlli su bagagli e bonificate aree a rischio.

Non sono mancati interventi su soggetti pericolosi e individui sospettati di attività illecite, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti che fanno notizia:

Tra gli interventi di maggior rilievo spicca l’episodio avvenuto il 29 novembre presso la stazione di Civitavecchia. Una donna ricercata con un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Grosseto è stata rintracciata a bordo di un treno regionale.

Alla vista degli agenti, la donna ha opposto una resistenza passiva tenace, sdraiandosi a terra per ritardare la sua identificazione. Gli agenti, però, non si sono fatti intimidire: dopo accurate verifiche, la donna è stata trasferita presso il carcere di Civitavecchia.

Non meno rilevante il doppio arresto effettuato il 3 dicembre a Fiumicino. Due giovani – uno dei quali minorenne – sono stati fermati dopo aver rubato un’auto di una società di noleggio, intercettata grazie al sistema GPS.

Durante l’intervento, il minorenne ha tentato una fuga improvvisata strattonando un agente, ma è stato prontamente bloccato. Per i due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono scattati gli arresti domiciliari (per il maggiorenne) e l’affido a un Centro di Prima Accoglienza (per il minorenne).

Controlli straordinari a bordo treno:

Nel frattempo, la giornata del 2 dicembre ha visto l’impiego massiccio di forze di polizia nella tratta ferroviaria Roma Termini-Caserta, in un’altra operazione straordinaria dell’iniziativa “ALTO IMPATTO”.

Durante i controlli sono state identificate 298 persone e ispezionati numerosi bagagli, in un’azione mirata a prevenire e reprimere reati a bordo treno, garantendo la sicurezza dei viaggiatori.

Un lavoro Instancabile:

Con 16 contravvenzioni amministrative elevate e un’attività capillare su tutto il territorio, la Polizia Ferroviaria del Lazio conferma il suo ruolo centrale nella tutela della sicurezza pubblica. Il messaggio è chiaro: la legalità non si ferma, né sui binari né nelle stazioni.

