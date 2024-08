Controlli anti abusivismo, sequestro di migliaia di articoli tra Pantheon e piazza di Pietra

Sono più di 2mila gli articoli sequestrati negli ultimi giorni in alcune delle vie più frequentate del Centro Storico, nel corso dei controlli predisposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dei venditori ambulanti abusivi.

Gli ultimi interventi, eseguiti dagli agenti del I Gruppo Centro, hanno riguardato le aree più colpite da tali attività illecite, con particolare attenzione alla zona compresa tra il Pantheon e piazza di Pietra.

Controlli che le pattuglie stanno portando avanti anche in altri quartieri, come nella zona della Stazione Termini, dove, nel corso dell’ultimo intervento, gli agenti hanno sorpreso un soggetto di nazionalità maliana di 38 anni, intento ad allestire in via di Santa Bibiana un mercatino illegale, per vendere senza autorizzazione oggetti vari, soprattutto ciarpame, che aveva accumulato.

Oltre al sequestro della merce, il 38enne, una volta identificato e terminati gli accertamenti di rito , è stato sanzionato per vendita abusiva di merce sul suolo pubblico.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙