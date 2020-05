Controlli antidroga della Polizia nel parco di Villa De Sanctis

Gli agenti del Commissariato di Polizia “Torpignattara”, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno arrestato nel parco “Villa De Santis” due spacciatori ed un ricercato per rapina.

Gli investigatori, impegnati in un servizio di contrasto dell’attività di spaccio, hanno notato G.P., romano di 47 anni che, dopo aver raggiunto un’altra persona seduta su una panchina, riceveva da questa un pacchetto e si allontanava.

Fermato dai poliziotti veniva controllato, e all’interno del pacchetto venivano trovati 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi e 290 euro in contanti.

Fermato anche il secondo uomo, veniva identificato per B.A.A.C., peruviano di 68 anni.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 430 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante pari a 5700 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Alla fine degli accertamenti, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli nel parco, i poliziotti hanno fermato e controllato anche E.A.A., magrebino di 35 anni, con precedenti di polizia.

Nei successivi accertamenti, il 35enne è risultato ricercato in quanto destinatario di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina.

L’episodio risale al 13 dicembre scorso quando, in zona San Lorenzo, entrato in un minimarket, dopo aver minacciato il gestore con una bottiglia, si era impossessato dell’incasso e si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo era stato identificato dalla polizia e indagato per rapina. Successivamente, il 24 gennaio scorso, l’Autorità Giudiziaria aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento di custodia cautelare.

Dopo la notifica, E.A.A è stato , accompagnato in carcere.