Controlli in zone della movida, locali e minimarket sanzionati

Sono oltre 50 i locali pubblici e attività commerciali in cui sono state rilevate diverse irregolarità amministrative, nel corso delle verifiche eseguite dalla Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana.

Tra i principali illeciti la musica ad alto volume, maggiori occupazioni di suolo pubblico, irregolare trattazione di rifiuti e mancato rispetto degli orari di chiusura. maggiori occupazioni di suolo pubblico, irregolare trattazione di rifiuti e mancato rispetto degli orari di chiusura.

Sono 13 i minimarket sanzionati, perché aperti oltre l’orario consentito e alcuni intenti a vendere bevande alcoliche, in particolare nelle zone di Ostia e del VI Municipio.

Quattrodici tra affittacamere, b&b e ostelli sono stati controllati e alcuni sanzionati perché privi di autorizzazioni o anomalie amministrative, per un totale di oltre 20 mila euro di verbali.

Più di 270 mila euro è invece l’ammontare del mancato versamento del contributo di soggiorno accertato per due strutture ricettive.

Durante i controlli sul rispetto delle regole stradali sono state verificate più di 500 violazioni per soste irregolari e comportamenti scorretti alla guida, 6 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 3 i fermi e 2 i sequestri dei veicoli.

Più di 150 i conducenti colti a superare i limiti di velocità consentiti.

