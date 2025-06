Controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi: identificate 39 persone e sequestrate 4 auto senza assicurazione

Nella mattinata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Paolo, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo di Roma Eur e all’8° Reggimento Carabinieri Lazio, hanno effettuato un controllo straordinario nel campo nomadi di Vicolo Salvi, nel quadrante sud-ovest della Capitale.

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di monitoraggio e sicurezza pubblica disposte dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in sinergia con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Durante il servizio, sono state identificate 39 persone, tutte di origine bosniaca, e controllati diversi veicoli. Quattro auto, parcheggiate su pubblica via, sono risultate prive dell’assicurazione obbligatoria e per questo sottoposte a sequestro amministrativo.

Ai rispettivi proprietari sono state elevate sanzioni per un totale di 3.548 euro.

L’attività rientra nei controlli mirati volti al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree sensibili della città.

