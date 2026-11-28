Oltre 134mila articoli irregolari o contraffatti — tra cui più di due quintali di materiale esplodente custodito in violazione delle norme antincendio — sono stati sequestrati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nell’ambito di un piano straordinario di controlli pre-natalizi nel quadrante sud-est della Capitale e nei comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo, Marino e Ciampino.

L’operazione, eseguita dai Gruppi di Guidonia Montecelio e Frascati con 60 militari, 28 pattuglie, due unità cinofile e il supporto aereo del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, ha interessato 115 attività tra minimarket, negozi di vicinato, ristoranti e mercati. Il sequestro più rilevante sul piano della sicurezza riguarda 53.847 articoli pirotecnici, pari a circa 204 chilogrammi lordi e oltre 51 chilogrammi netti di polvere esplosiva, stoccati abusivamente senza rispettare le prescrizioni antincendio.

Dalle sanzioni per la sicurezza dei prodotti ai controlli su Pos e lavoro nero

In tre esercizi commerciali le Fiamme Gialle hanno inoltre tolto dal mercato 10.120 giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, 12.551 articoli tessili natalizi non conformi alla normativa europea, 21.420 prodotti contraffatti e 36.480 articoli sprovvisti delle informazioni minime obbligatorie, segnalando tre titolari e irrogando sanzioni per circa 5.200 euro.

I controlli lavoristici e fiscali hanno individuato quattro lavoratori in nero — con una richiesta di sospensione dell’attività inoltrata all’Ispettorato del Lavoro — e 22 violazioni su 36 esercizi controllati (21 su scontrini e collegamento dei Pos e una sul canone Rai), oltre a verifiche sui prezzi in due distributori di carburante e a posti di controllo stradali con 42 veicoli fermati, 53 persone identificate e una segnalazione in Prefettura per hashish, nel solco delle indicazioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Lamberto Giannini.

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