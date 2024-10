Controlli serrati sulla movida romana: oltre 1100 violazioni accertate e sanzioni per 80.000 euro

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree interessate dai fenomeni legati alla movida cittadina. Dalla vivace vita notturna del Centro Storico alle zone periferiche, le pattuglie sono state impegnate in un’intensa operazione di verifica e sicurezza che ha portato alla scoperta di numerose irregolarità.

In totale, sono state accertate circa 1100 violazioni, spaziando da problemi legati alla circolazione stradale a irregolarità nella gestione dei locali.

Tra le infrazioni più frequenti, gli agenti hanno riscontrato soste irregolari, guida in stato di ebbrezza, superamento dei limiti di velocità e la somministrazione di alcolici al di fuori degli orari previsti dalla normativa.

Le strade del centro e della periferia si sono così trasformate in un vero e proprio teatro di controlli a tappeto, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e tutelare la sicurezza pubblica, spesso messa a rischio dall’eccessiva disinvoltura con cui molti automobilisti e frequentatori della movida cittadina affrontano le serate romane.

Particolare attenzione è stata riservata alle verifiche sugli arredi urbani e alle occupazioni di suolo pubblico da parte dei locali del I Municipio, dove la situazione ha rivelato una serie di abusi che hanno destato preoccupazione.

Nella celebre area di Campo de’ Fiori, uno dei luoghi simbolo della movida romana, gli agenti hanno riscontrato centinaia di metri quadri occupati abusivamente da sedie, tavolini, piante, fiori artificiali e arredi non autorizzati. Una pratica che non solo va contro le regole, ma che invade gli spazi pubblici, creando disagio per i residenti e i passanti.

Le sanzioni per tali abusi non si sono fatte attendere: ammontano a oltre 80.000 euro le multe elevate agli esercizi commerciali responsabili delle violazioni.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale continueranno a intensificare i controlli nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire che la movida romana, seppur vivace e dinamica, non sfoci in situazioni pericolose o irregolari, salvaguardando la sicurezza di tutti.

