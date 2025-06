Controlli straordinari sulla Metro C: fermati con droga e alcol

Un’operazione ad ampio raggio, all’insegna della sicurezza e della legalità. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno passato al setaccio le aree limitrofe alle fermate della linea C della metropolitana di Roma, tra Torre Angela, Torre Gaia, Due Leoni e Grotte Celoni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato nei quartieri più esposti al degrado.

Un’azione strategica, coordinata con la Prefettura e promossa dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I riflettori sono stati puntati su due strade in particolare, via B. Torti e via R. dei Ferrari, già note per episodi di microcriminalità e spaccio.

Il bilancio del blitz è significativo: 4 denunce penali, 6 sanzioni per ubriachezza molesta – con tre ordini di allontanamento da mezzi e stazioni del trasporto pubblico – e una segnalazione al Prefetto per consumo personale di droga.

Nel corso dei controlli sono state identificate 141 persone e ispezionati 85 veicoli. Non sono mancate nemmeno le verifiche agli esercizi commerciali: due attività sono risultate carenti sotto il profilo strutturale e dovranno mettersi in regola entro 30 giorni.

Tra gli episodi più rilevanti, quello di un 36enne nigeriano fermato in evidente stato di ebbrezza in via B. Torti. L’uomo, alla vista dei militari, ha mostrato un comportamento sospetto: la perquisizione ha permesso di rinvenire 5 involucri di marijuana, 7 di hashish e 195 euro in contanti, ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. Per lui è scattata la denuncia.

In un altro controllo, una commerciante di origine bengalese è finita nei guai per aver servito alcolici a persone già ubriache. Un comportamento pericoloso, punito dalla normativa vigente, che le è costato una denuncia. Stessa sorte per un cittadino del Mali, risultato inottemperante a un ordine di espulsione: anche lui è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.