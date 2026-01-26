Controlli sulla movida a Roma: discoteca abusiva sequestrata a Roma Nord, sanzioni e chiusure in diversi quartieri

Prosegue l’attività di vigilanza delle autorità capitoline sui luoghi di pubblico spettacolo e sulle aree della movida, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei frequentatori e il rispetto delle regole.

Il caso più rilevante del fine settimana è stato registrato a Roma Nord, dove le forze dell’ordine hanno interrotto una serata danzante organizzata all’interno di un locale privo delle necessarie autorizzazioni.

All’interno della struttura erano presenti centinaia di giovani, tra cui numerosi minorenni. Durante il controllo congiunto, Vigili del Fuoco e agenti hanno accertato che lo spazio era stato adibito abusivamente a discoteca, senza alcun titolo per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo.

Dalle verifiche è emersa l’assenza del certificato di agibilità, oltre a gravi carenze sotto il profilo della prevenzione incendi: mancavano le certificazioni obbligatorie e le uscite di sicurezza non risultavano conformi alle normative vigenti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è scattato il sequestro preventivo del locale. La titolare dell’attività è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

I controlli non si sono limitati a Roma Nord. Nel corso del fine settimana la Polizia Locale ha effettuato verifiche a tappeto nelle principali zone della movida cittadina, tra cui Trastevere, San Lorenzo e Testaccio.

Numerose le violazioni accertate, in particolare per occupazioni abusive di suolo pubblico, con tavolini e pedane installati senza autorizzazione o oltre gli spazi consentiti.

Ulteriori sanzioni sono state elevate per carenze igienico-sanitarie e per la somministrazione irregolare di bevande alcoliche.

Nel mirino anche i minimarket: oltre dieci esercizi sono stati chiusi per la violazione dell’ordinanza sindacale n. 12/2026, che disciplina gli orari di vendita degli alcolici per contrastare fenomeni di degrado e disturbo alla quiete pubblica.

