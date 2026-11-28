Controlli tra Termini e piazza Vittorio: cinque arresti per spaccio, sanzioni ai negozi e bonifica alle fermate
Un 41enne maliano trovato con lame e una chiave per manette, un 20enne arrestato per rapina dopo un'offerta di droga rifiutata. Intervento di Ama per la sanificazione dell'area
Un servizio straordinario di controllo condotto congiuntamente dai commissariati Viminale ed Esquilino della Questura di Roma nell’area compresa tra la stazione Termini e piazza Vittorio si è concluso con cinque arresti — tutti convalidati dall’autorità giudiziaria — per spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish.
Gli interventi hanno interessato un 41enne maliano fermato in via Filippo Turati subito dopo la cessione di una dose di cocaina da dieci euro: dopo aver tentato di liberarsi della droga e aver opposto resistenza, l’uomo è stato trovato con due coltelli a serramanico, forbici, altre due lame e una chiave per aprire le manette della polizia, venendo arrestato per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.
Gli altri fermi tra rapina e spaccio in strada, le verifiche commerciali e l’azione di Ama
Nel corso delle stesse verifiche sono stati arrestati un 20enne bengalese — che, dopo il rifiuto di una passante all’acquisto di droga, l’ha rapinata ed è stato fermato prima da due guardie giurate e poi dagli agenti — e un altro cittadino maliano, mentre un 31enne italiano e un cittadino tunisino sono stati bloccati mentre utilizzavano i ripari degli stabili per occultare le dosi tra gli indumenti e nel cavo orale.
I controlli si sono estesi anche ad alcuni esercizi commerciali della zona, sanzionati per irregolarità sulle autorizzazioni amministrative, sulla trasparenza dei prezzi e sulla sicurezza sul lavoro con relative segnalazioni agli organi competenti; contestualmente, gli operatori di Ama hanno rimosso giacigli di fortuna e sanificato gli spazi attorno alle fermate della metropolitana e ai capolinea del trasporto pubblico.
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