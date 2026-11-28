Un servizio straordinario di controllo condotto congiuntamente dai commissariati Viminale ed Esquilino della Questura di Roma nell’area compresa tra la stazione Termini e piazza Vittorio si è concluso con cinque arresti — tutti convalidati dall’autorità giudiziaria — per spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish.

Gli interventi hanno interessato un 41enne maliano fermato in via Filippo Turati subito dopo la cessione di una dose di cocaina da dieci euro: dopo aver tentato di liberarsi della droga e aver opposto resistenza, l’uomo è stato trovato con due coltelli a serramanico, forbici, altre due lame e una chiave per aprire le manette della polizia, venendo arrestato per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Gli altri fermi tra rapina e spaccio in strada, le verifiche commerciali e l’azione di Ama

Nel corso delle stesse verifiche sono stati arrestati un 20enne bengalese — che, dopo il rifiuto di una passante all’acquisto di droga, l’ha rapinata ed è stato fermato prima da due guardie giurate e poi dagli agenti — e un altro cittadino maliano, mentre un 31enne italiano e un cittadino tunisino sono stati bloccati mentre utilizzavano i ripari degli stabili per occultare le dosi tra gli indumenti e nel cavo orale.

I controlli si sono estesi anche ad alcuni esercizi commerciali della zona, sanzionati per irregolarità sulle autorizzazioni amministrative, sulla trasparenza dei prezzi e sulla sicurezza sul lavoro con relative segnalazioni agli organi competenti; contestualmente, gli operatori di Ama hanno rimosso giacigli di fortuna e sanificato gli spazi attorno alle fermate della metropolitana e ai capolinea del trasporto pubblico.

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