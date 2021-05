Controllori Atac nuovamente al lavoro

Sono ripresi il 18 maggio i controlli sui mezzi ATAC di superficie e metroferroviari che erano stati sospesi a causa delle disposizioni anti Covid.

“Un atto di riguardo per i clienti onesti e una lotta di civiltà contro chi non paga il biglietto”.

E come nel film Biglietto Amaro, non vale dire come Aldo ‘se non ce l’ho, l’ho perso’, polemizzare sui tempi dei verbi usati dal controllore Giovanni, mettersi in mezzo come Giacomo, scappare.

ATAC, in fin dei conti, è chiara: “Con 1 euro e 50 stai sereno e paghi meno”.