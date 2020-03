Coronavirus: “Animali non contagiano. Abbandonarli è da criminali”

“Sono sempre più numerose le segnalazioni di tantissimi abbandoni di animali, specie di cani, da parte di proprietari irresponsabili ed ignoranti che, attanagliati dalla paura, se ne disfano come se fosse un rifiuto ingombrante e pericoloso. È scientificamente provato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla comunità scientifica in genere che il virus non si trasmette da animale ad umano essendo invece più pericolosa una stretta di mano tra persone se una delle due fosse infetta.

“Unica cosa da fare in questo momento è quella di restare a casa quanto più possibile e continuare a seguire le regole sull’igiene e sulle precauzioni da adottare. Invito il Sindaco e le Istituzioni tutte a lanciare una campagna di sensibilizzazione volta ad informare la cittadinanza che non c’è pericolo di contagio da parte di cani e gatti. Auspico altresì che i personaggi noti della televisione e dello sport ci mettano la faccia aiutando i nostri amici a quattro zampe con appelli pubblici volti ad evitare che vengano abbandonati”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.