Coronavirus: “Annullare tributi comunali a commercianti ed artigiani”

“Ci risiamo. Su facebook nuovo spot del Sindaco Raggi, questa volta per raccogliere fondi per commercianti, piccoli imprenditori e artigiani romani che si trovano in difficoltà economiche. Iniziativa meritoria, se non fosse che è dovere primario dell’Amministrazione Capitolina, provvedere e mettere in campo tutte le iniziative per dare un supporto reale a tutte quelle categorie che stanno subendo gravi perdite economiche.

“Sospendere i tributi comunali almeno a fine anno sarebbe intanto un buon inizio e sedersi intorno ad un tavolo con tutte le associazioni di categoria per trovare altre misure percorribili sarebbe un’altra iniziativa importante per ricostruire il tessuto economico cittadino alla fine di questa ecatombe. Ma come sempre è più facile chiedere il contributo ai cittadini e alle grandi aziende, che nel tempo si sono sempre dimostrati generosi quando si parla di aiuti a chi è in difficoltà, piuttosto che prendersi le proprie responsabilità di amministratore cittadino. Il M5s che governa l’Italia e guida la Capitale annaspa alla ricerca di scelte in grado di portare reali benefici ai cittadini e non può nascondersi dietro il buon cuore degli italiani. In definitiva troppo facile aiutare gli altri con i soldi “degli altri”.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.