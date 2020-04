Coronavirus: “Erogare i buoni a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta”

“A Roma aumentano i nuovi poveri. Bisogna subito procedere all’erogazione dei buoni a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, non serve solo una distruzione efficiente ma si deve fare di più a livello informativo per far conoscere alle persone i benefit a cui possono accedere. I Municipi devo pubblicizzare meglio le procedure, anche perché in molti non ne sono al corrente.

“La LEGA ha denunciato sin da subito che si è perso tempo prezioso in un momento in cui mangiare è un problema più che un’esigenza. Le attese non hanno senso di esistere, occorre rivedere il bando di gara per i buoni spesa laddove manca un coordinamento tra Campidoglio e municipi e la procedura si è complicata oltremodo. Molte sono le persone sconosciute ai servizi sociali che hanno urgente bisogno di aiuto, per questo sarebbe opportuno riconsiderare anche le modalità di accesso e gli opportuni stanziamenti.

Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.