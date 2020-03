Coronavirus: “Evitare altri pericoli da mancata raccolta rifiuti”

“Nel pieno dell’emergenza del Coronavirus, scarseggiano ormai da settimane i consueti presidi medici quali mascherine, gel sanificanti, guanti che, per tutti quei lavori strategici ed essenziali nei settori sanitario, delle forze dell’ordine, degli operatori dei servizi pubblici, impediscono un corretto e sicuro lavoro dei medesimi. Ci giungono segnalazioni da parte di operatori Ama che lamentano una mancanza di guanti e mascherine fondamentali per la raccolta dei rifiuti e questo, oltre ai rischi per i lavoratori, potrebbe portare a possibili interruzioni di servizio nel pieno dell’emergenza.

“Chiediamo a tutte le Istituzioni competenti di intervenire prontamente per la fornitura di questi dispositivi, per scongiurare gravi problemi alla comunità, perché il servizio e la raccolta dei rifiuti non può essere interrotto, pena l’insorgere di gravi conseguenze per la salute pubblica, già fortemente minata dal virus. Agli operatori Ama ed a tutti i lavoratori del settore va tutto il nostro ringraziamento per la professionalità con cui stanno portando avanti il loro lavoro in questo periodo delicato, il Sindaco Raggi si attivi subito per risolvere anche questa criticità”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.