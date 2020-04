Coronavirus: “Facciamo riaprire anche parrucchieri e barbieri”

“Non esistono attività professionali di serie A e di serie B. Là dove si sia nelle condizioni di garantire condizioni di sicurezza è giusto dare a tutti la possibilità di ripartire. Anche a parrucchieri, barbieri ed estetisti, categorie già abituate nel loro quotidiano a misure di tutela della sicurezza sanitaria. Con le giuste accortezze, anche loro possono riaprire”.

È quanto dichiarano la Senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente vicaria del Gruppo Italia Viva-Psi e la deputata Sara Moretto, capogruppo della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati.

“Chiedere loro di aspettare fino a giugno vuol dire invece privarli di un altro mese di guadagni. E costringerli molto spesso al fallimento. Per evitare questo ulteriore danno al nostro tessuto economico abbiamo promosso una petizione pubblica per permettere a parrucchieri, barbieri ed estetisti di riaprire già in maggio. Senza dovere aspettare altre cinque settimane, inutilmente”. È possibile firmare la petizione al link