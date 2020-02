Coronavirus, Figliomeni (FDI): Isolato codice genetico, Spallanzani eccellenza italiana

“Ci congratuliamo con i virologi dell’ospedale Spallanzani di Roma che, in soli due giorni, sono stati i primi in Europa a isolare il codice genetico del coronavirus che consentirà in tempi brevi di studiare meglio lo sviluppo della malattia e mettere a punto tempestivamente il vaccino.

“Come al solito, gli studiosi italiani, pur senza avere dal Governo le risorse adeguate che altri Stati invece mettono a disposizione, molto spesso sono guida per gli altri medici della comunità internazionale e quindi, conoscendo meglio l’evolversi dell’epidemia, presto verranno sviluppate le misure più idonee per debellare l’emergenza coronavirus che tanti problemi sta causando in Cina e nel pianeta. L’Italia in questo momento deve restare unita e come cittadini, pur attenendoci scrupolosamente alle istruzioni da seguire per le emergenze, non dobbiamo abboccare alle fake news di tanti mitomani e non dobbiamo farci prendere dalla psicosi, specie da social. Del resto, non possiamo non criticare l’intervento tardivo del Governo e del Ministro della Salute sulle misure necessarie di prevenzione che all’inizio hanno commesso l’errore di sottovalutare l’emergenza sanitaria”.

Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.