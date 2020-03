Coronavirus, Figliomeni (FDI): “Sanificazioni, molte parole pochi fatti”

“È da settimane che stiamo lanciando l’appello alle istituzioni comunali a prendere provvedimenti immediati per sanificare tutti i luoghi pubblici, strade, scuole, uffici, stazioni pullman, parchi, mezzi di trasporto, cassonetti, un utile e necessario provvedimento per salvaguardare la vita dei cittadini. Siamo stanchi di dover assistere ai messaggi-spot via facebook del Sindaco Raggi che, tra risolini e smorfiette, parla di provvedimenti che l’Amministrazione pentastellata sta prendendo in risposta al coronavirus.

“Oltre a ricevere segnalazioni da cittadini abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi la totale assenza dell’Amministrazione grillina sotto diversi aspetti, tra cui le quasi inesistenti sanificazioni dei luoghi pubblici, tanto che alcuni autisti Atac denunciano il fatto di essere stati lasciati soli ad affrontare questa emergenza mettendo a repentaglio la loro salute.

“A tal riguardo nei giorni scorsi abbiamo anche presentato degli atti in merito alle sanificazioni in Assemblea Capitolina, approvati ma rimasti inascoltati. Governare la Capitale prevede responsabilità ben precise nei confronti dei cittadini, abbiamo dato tutta la nostra collaborazione ma non vorremmo che questo aspetto fosse del tutto secondario per il M5s.”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.