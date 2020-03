Coronavirus, Figliomeni (FDI): “Settimana cruciale, chiudere uffici non essenziali”

“Oggi si apre una settimana cruciale che, se riusciremo a rispettare le prescrizioni che invitano i cittadini a restare a casa quanto più possibile, potrebbe cominciare a dare risultati soddisfacenti sul calo del contagio. Proprio per questo non aiutano le direttive strampalate come quella della scorsa settimana data ai municipi dall’assessore Linda Meleo sul rifacimento della segnaletica orizzontale proprio in questo periodo che c’è il picco dei possibili contagi, anche perché si dovrebbe evitare quello che è accaduto al V municipio di via Torre Annunziata dove nei giorni scorsi è risultata positiva una dipendente, con rischio di altri casi a causa di ritardi imputabili alla giunta 5 Stelle.

“Chiediamo alla Raggi di disporre immediatamente la chiusura degli uffici comunali e municipali non strettamente essenziali incentivando a 360 gradi il lavoro agile soprattutto nei municipi. Come Fratelli d’Italia abbiamo fornito sin da subito la nostra collaborazione, non possiamo però rimanere sordi e ciechi davanti al pressappochismo di alcuni incapaci amministratori locali perché la tutela della salute è prioritaria e non può essere messa a rischio”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.