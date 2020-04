Coronavirus, Figliomeni (FDI): “Sostegno agli anziani in fase di emergenza”

“Per contrastare il diffondersi del Coronavirus, tutti i centri anziani della Capitale sono stati temporaneamente chiusi. Una decisione inevitabile in quanto proprio la sfera della terza età è quella più esposta a questa pandemia. Purtroppo questa fascia della popolazione necessita di maggiori tutele ma ciò comporta anche un maggiore isolamento delle persone con conseguenze negative che portano a solitudine nella gestione ordinaria della giornata.

Visto il prolungamento della fase di chiusura dei centri anziani, importanti luoghi di aggregazione, abbiamo predisposto una mozione affinché l’Amministrazione attivi delle iniziative specifiche, come avvenuto al nord, attivando un numero di telefono per l’ascolto e il supporto psicologico, dove operatori con adeguate competenze professionali siano in grado di ascoltare le esigenze di ognuno orientandolo in possibili soluzioni. Chiediamo altresì che siano creati dei tutorial video e delle pagine web per fornire consigli semplici e pratici su diversi argomenti quali la cucina, la cura delle piante, igiene e bellezza da consultare sul portale ufficiale del Comune di Roma, un piccolo aiuto in questa fase di emergenza”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.