Coronavirus, Garavini (IV): “Bene autorizzazione Aifa su farmaco antiartrite”

“La scienza e la medicina sono fondamentali per la società. L’apporto indispensabile dei ricercatori nella lotta al coronavirus conferma ulteriormente l’eccellenza dei nostri scienziati. Bene che l’Aifa abbia accolto l’appello dei medici del Pascale di Napoli, del quale anche io mi ero fatta promotrice, estendendo l’utilizzo del farmaco antiartrite Tocilizumab, che sta dando segnali incoraggianti di efficacia sui pazienti affetti da Covid-19. Un passo in avanti nel contrasto all’epidemia e un segnale importante per i tanti contagiati e i loro familiari. Così come per il personale sanitario, in prima linea da giorni nel gestire l’emergenza”.

“In questi anni troppo spesso si è messo in dubbio la veridicità della scienza e della medicina. L’Italia invece vanta nella ricerca competenze e professionalità di indiscutibile livello, che ora in tanti, senza eccezioni, stanno riscoprendo. Oggi questa epidemia mette finalmente a tacere tutte le teorie infondate alle quali troppi, colpevolmente, hanno strizzato l’occhio”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi.