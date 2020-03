Coronavirus, Garavini (IV): “Si tuteli al massimo la sicurezza sul lavoro di medici ed infermieri. Subito tamponi sui ricoverati”

“Si faccia l’impossibile affinché medici e personale sanitario siano messi nelle condizioni di operare senza rischi. Fornendoli dell’attrezzatura adeguata per garantire la massima sicurezza sanitaria. Su tutto il territorio nazionale. Troppi medici e personale ospedaliero si sta ammalando. Vanno messi nelle condizioni di svolgere in modo sicuro il loro lavoro. Per tutelare anche la salute loro e dell’intera collettività. È inoltre importante prevedere l’obbligo di tampone su tutti i pazienti ricoverati e degenti in strutture ospedaliere. In particolare coloro che devono subire operazioni o che presentano un quadro clinico sensibile”.

“Nonostante sia ancora in fase di definizione la linea da seguire sui tamponi a tappeto, e mentre il dibattito è ancora vivo nella comunità scientifica, è invece urgente procedere con la verifica su chi si trova già in degenza. Per la loro salute. Per quella degli altri ricoverati. E per tutelare il personale sanitario, già operante in situazioni di grave pericolosità. Non potremo mai ringraziare a sufficienza medici ed infermieri per il lavoro eroico che stanno compiendo in queste settimane. Ma il modo migliore per rendere merito ai loro sacrifici è garantire di svolgere in modo sicuro il loro lavoro”. È quanto dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente Commissione Difesa.