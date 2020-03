Coronavirus. I provvedimenti del V Municipio

Emergenza Covid – 19 Servizio Demografico

18 marzo 2020 – In considerazione di tutte le misure volte a limitare la diffusione del virus denominato Covid – 19, al fine di evitare spostamenti e afflusso di pubblico, il Servizio Demografico sarà accessibile ESCLUSIVAMENTE per comprovati e documentati casi di necessità e urgenza e indifferibilità dietro appuntamento per il rilascio di:

– CIE (carte d’identità elettroniche) solo nel caso in caso non si abbia nessuna altro documento in corso di validità;

– dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

– copie integrali;

– estratti per riassunto degli atti dello Stato Civile.

Tutti gli appuntamenti già prenotati sull’Agenda CIE, al momento sono annullati.

Coloro che necessitano di atti di comprovata e documentata urgenza e indifferibilità, tra quelli sopra elencati, dovranno inviare una mail di richiesta del servizio, all’indirizzo di posta elettronica: irene.arena@comune.roma.it.

L’acceso al Servizio Demografico sede di Via Prenestina 510 sarà consentito solamente a coloro che riceveranno una mail di autorizzazione. Senza la stessa autorizzazione non si potrà accedere al Servizio Demografico.

I nuovi orari di accesso sono: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00

Sono fatti salvi gli appuntamenti già programmati per le pubblicazioni di matrimoni così come anche l’atto di celebrazione dei matrimoni già fissati, alla sola presenza degli sposi e dei testimoni.

Per ogni ulteriore necessità di certificazione, l’utenza deve procedere a rendere apposita autocertificazione o ad accedere al Servizio di rilascio online.

Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale a.e.2021/21. Differimento dei termini per la presentazione delle domande online per l’iscrizione

20-mar-2020 – In considerazione degli effetti delle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto con Determinazione Dirigenziale n. Prot. Qm 152 del 18 marzo 2020 il differimento dei termini per la presentazione delle domande online per l’scrizione ai servizi 0-3 di Roma Capitale dal 23 marzo al 10 aprile p.v.

Informazioni utili per procedere alla presentazione delle domande per a.e. 2020/21

Emergenza COVID-19 (Coronavirus). Chiusura Sportello “Idoneità Alloggiativa” al pubblico”

18-mar-2020 – Si comunica dalla data odierna e fino al cessare dell’emergenza o a nuova disposizione, la chiusura al pubblico dello Sportello “Idoneità Alloggiative” e l’attivazione temporanea della modalità provvisoria e sostitutiva di presentazione delle istanze mediante allegati inviati a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it o a mezzo mail ordinaria, all’indirizzo direzionetecnica.mun05@comune.roma.it, utilizzando la modulistica di consueto reperibile nel sito web della Prefettura di Roma, mentre rimane operativo per eventuali informazioni il numero telefonico 0669607802-3 della Direzione Tecnica negli orari di ricevimento del pubblico.

