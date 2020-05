Coronavirus: “Lazio Investe su turismo, cultura e sport”

“Nuove importanti misure, frutto soprattutto dei confronti avviati in queste settimane dalla Giunta con i rappresentanti dei settori interessati, sono state annunciate oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Tra questi interventi – che vanno ad integrare il Piano “Regione Vicina” – assumono particolare importanza quelli rivolti al turismo, alla cultura ed al mondo dello sport.

Il settore culturale beneficerà di 5,6 milioni di euro per lo spettacolo dal vivo ed il cinema, oltre che di 8 milioni per ristrutturazioni e per il funzionamento di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. Discorso a parte per le librerie indipendenti, su cui investiamo 1,6 milioni.

Per lo sport interveniamo con 5,2 milioni di euro e con 4 principali misure per gli affitti, per sostenere le manifestazioni e le attività ordinarie; una particolare attenzione, anche questa volta, per le famiglie, per i ragazzi e per gli over 65 che potranno accedere a bonus e voucher.

Le strutture alberghiere, extralberghiere, le agenzie di viaggio e i tour operator sono invece al centro del piano per il turismo – assieme alle strutture agrituristiche – ed avranno a a disposizione, attraverso appositi avvisi, oltre 20 milioni di euro. Così facendo lavoriamo per assicurare una copertura integrale di tutte le richieste, senza perdere di vista l’attenzione per le norme di sicurezza che questa fase ci impone.

Fin dal primo momento il nostro obiettivo è stato quello di restare al fianco degli imprenditori, dei lavoratori, delle famiglie, degli studenti e delle donne. Abbiamo lavorato – ognuno per quanto di propria competenza ed attraverso “Regione vicina” e “Nessuno escluso” – per dare risposte nel più breve tempo possibile a problemi grandi che stanno travolgendo troppe persone.

Rispondere alle esigenze di tutte e tutti – garantendo liquidità – è un passo fondamentale per sostenere la ripartenza e permettere ad ogni settore di aprire in sicurezza. Con queste misure cerchiamo di cambiare la narrazione, promuovendo la responsabilità di ognuno; in questo modo, tutti insieme, usciremo da questa crisi che ormai non ha più risvolti solo sanitari”.

Così in una nota la Consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.