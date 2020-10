Coronavirus: “Per i grillini meglio bus pericolosi che sanificati”

«Con grave ritardo, in barba alla salute dei cittadini, il Campidoglio promette una gara per il potenziamento del trasporto pubblico locale con bus privati. Intanto, però, continua a mettere a rischio contagio i romani, costringendoli ad attendere la metropolitana ammassati sulle banchine o a viaggiare stipati come sardine su autobus vetusti.

E’ evidente che i cinque stelle non sono assolutamente in grado di amministrare questa città e preferiscono continuare a crogiolarsi nella propria inconcludenza piuttosto che accettare qualunque soluzione proposta dall’opposizione. Anche quando ne va della salute e della sicurezza della cittadinanza. Non è un caso, infatti, se hanno preferito non far passare la mozione a prima firma Mussolini con la quale si chiedeva all’Amministrazione Capitolina di sperimentare anche a Roma una tipologia di sanificazione, già utilizzata da altre amministrazioni, che è capace di neutralizzare virus e batteri, garantendo aria sempre più purificata e ambienti privi di rischio per la salute di passeggeri ed autisti.

Sarebbe stato un passo importante per tutelare chi è costretto a servirsi per i propri spostamenti dei trasporto pubblico, ma i grillini non sono sensibili neanche a questo».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca, responsabile regionale sicurezza dipartimento di FdI, e Luca Cardia (FdI).