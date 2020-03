Coronavirus: “Plauso ai cittadini per generosità verso i medici necroscopici”

“Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla notizia che i medici necroscopici della Asl Roma 2 vanno a constatare i decessi sul territorio a mani nude e senza mascherine in quanto questi dispositivi di protezione individuali non vengono forniti a causa di uno scaricabarile della regione Lazio e delle sue articolazioni. Un pericolo gravissimo per questi professionisti che invece devono essere adeguatamente protetti.

“Dopo la donazione di mascherine ai lavoratori ed alla Polizia Locale, con il consigliere di Fratelli d’Italia Christian Belluzzo del V municipio abbiamo richiesto di nuovo aiuto all’Unione Cristiana Evangelica Cinese in Italia che stamattina ha accolto la nostra richiesta ed ha già consegnato le mascherine al rappresentante dei medici della Asl, e di questo ulteriore gesto ringraziamo nuovamente.

“Un ringraziamento particolare lo esprimiamo anche all’operatore di protezione civile Franco Menenti che, ascoltando l’appello da me lanciato nel corso della diretta Facebook di ieri sera, ha procurato a sue spese un buon quantitativo di guanti in nitrile e in vinile che verranno consegnati lunedì. Ecco l’esempio concreto di come i cittadini riescono a risolvere situazioni delicate superando lacci e lacciuoli oltre che la pigrizia della burocrazia. E nelle prossime settimane, anche con il nostro consueto appuntamento settimanale sui social, continueremo ad interagire con i cittadini per cercare di aiutare coloro che hanno più bisogno di altri”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.