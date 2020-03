Coronavirus, Radicali: “Troppe imprese a rischio fallimento”

“La stima del Cerved (Camere di Commercio del Veneto) sola, prevede tra i 124 e 176 mila fallimenti come conseguenza della pandemia. Un’analisi basata sui bilanci di 720 mila società di capitali italiane, che coprono circa il 55% degli occupati dipendenti e che generano un valore aggiunto pari a un terzo del Pil italiano.

“ Se aggiungessimo il numero di ditte individuali, autonomi e società di persone otterremo cifre ancora più spaventose. Di fronte a questi dati il Governo deve fare di più. La priorità è salvare vite, ma è necessario uno sforzo ulteriore per non lasciare morire le imprese. Il decreto Cura Italia è insufficiente: gli accordi politici di non belligeranza hanno un senso solo se si interviene per salvaguardare anche la qualità di vita”

Lo dichiarano Massimiliano Iervolino, Segretario di Radicali Italiani e Dario Boilini, Comitato nazionale Radicali Italiani.