Coronavirus: “Raggi si attivi per i fondi alle persone con disabilita’ gravissima”

“Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da persone con grave disabilità, che per legge dovrebbero percepire l’assegno di non autosufficienza per il caregiver, ma che dal mese di dicembre 2019 non percepiscono questi fondi, una vergogna in quanto si tratta di persone che sono legittimamente in graduatoria. Possiamo capire che gli uffici preposti in questo momento di emergenza sanitaria siano in difficoltà, ma bloccare dei soldi fondamentali per chi convive con disabilità gravissime non è accettabile, visto che è proprio questo il momento di aiutare queste famiglie. Nell’attuale situazione, le somme non spese per alcuni servizi riservati ai disabili, che non possono essere erogati quali il trasporto, i lavoratori occupazionali, i servizi Oepa, ben potrebbero essere destinate all’erogazione degli assegni per il caregiver, salvaguardando comunque i diritti dei lavoratori tramite dovuti provvedimenti governativi.

“Sappiamo che, seppur con ritardo, la Regione ha già trasferito al circa 21 milioni per il settore della disabilità, una somma comunque insufficiente per tutti e, proprio per questo, l’Amministrazione capitolina dovrebbe recuperare le altre risorse proprie che già spettano al settore della disabilità e comunque accelerare le procedure perché proprio i disabili gravissimi sono i primi a subire difficoltà in questo periodo. Abbiamo protocollato un’interrogazione urgente al Sindaco Raggi che, con provvedimenti ad hoc, potrebbe risolvere questa gravissima criticità perché l’umanità deve assolutamente prevalere sulla burocrazia. Come Fratelli d’Italia insistiamo affinché la Raggi attivi immediatamente gli uffici al fine di far pervenire gli assegni agli aventi diritto potenziando altresì i casi di assistenza domiciliare. Il Sindaco si attivi subito perché una moderna società civile si occupa soprattutto dei più deboli”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.