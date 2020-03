Coronavirus. Sospesi accessi nelle strutture del Municipio IV. Modalità di fruizione del servizi

Data la grave situazione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è sospeso, fino a successiva comunicazione, il ricevimento degli utenti nelle strutture del IV Municipio per i seguenti servizi:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.):

Le modalità di interazione, sino a cessate emergenze saranno le seguenti:

Segnalazioni, richieste di informazioni e accessi:

e-mail ld.mun04@comune.roma.it

Pec: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

Info e segnalazioni anche al Contact Center 060606

Contrassegno speciale circolazione disabili:

la ricezione delle domande presso il municipio è momentaneamente sospesa, telefonare all’agenzia della mobilità per ulteriori informazioni: 800154451

Ufficio Protocollo:

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30

Pec: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

Attività Produttive Gestione Entrate di competenza e Pubblicità. Occupazione Suolo Pubblico riguardante anche grandi eventi e manifestazioni culturali. Mercati fissi e saltuari. Commercio SUAP Tributi:

il ricevimento del pubblico è sospeso.

Servizio Anagrafico e Stato Civile ed Elettorale. Carte d’identità, Certificati. Gestione dello stato Civile. Cambi di Domicilio e Residenza, Irreperibili.

Gli uffici anagrafici sono aperti solo la mattina dalle 8.30 alle 13 ed esclusivamente su appuntamento per l’erogazione dei servizi essenziali e solo se indifferibili:

• rilascio CIE (se non in possesso di altro documento di riconoscimento in corso di validità), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copie integrali ed estratti per riassunto degli atti di Stato Civile. Tali servizi sono erogati dagli Uffici anagrafici esclusivamente in casi di comprovata e documentata urgenza ed indifferibilità.

I servizi anagrafici a domicilio sono sospesi fino al 3 aprile 2020 salve diverse ulteriori disposizioni

Uffici Sport e Cultura

Sospensione del servizio di ricevimento al pubblico.

Le informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica cultura.mun04@comune.roma.it

La consegna dei tesserini venatori, ai sensi del DPCM del 09/03/2020 e di concerto con le disposizioni della Regione Lazio, è sospesa fino al 6 aprile 2020.

Ufficio Speciale Misure di Sostegno al Reddito, Formazione e Inclusione lavorativa, REI e Reddito di Cittadinanza

Come previsto dalla nota n. 2191 del 19 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività con il pubblico relative agli obblighi connessi con la fruizione del Reddito di Cittadinanza sono sospese per due mesi, ferma restando la fruizione dei benefici economici.

I beneficiari possono relazionarsi con l’ufficio speciale misure di sostegno al reddito, formazione e inclusione lavorativa, rei e reddito di cittadinanza:

– per le comunicazioni di carattere amministrativo, tramite l’indirizzo: ufficioamministrativoRDC.mun04@comune.roma.it

– per le comunicazioni inerenti i patti di inclusione e la presa in carico di servizio sociale, tramite l’indirizzo: ufficiotecnicoRDC.mun04@comune.roma.it

Concessione spazio sosta personalizzata

Le richieste per la concessione dello spazio della sosta personalizzata, potranno essere inviate a questo Municipio a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.municipioroma04@comune.roma.it oppure con raccomandata A/R.

Qualora l’utente fosse impossibilitato ad adottare le modalità di cui sopra, può contattare i seguenti numeri telefonici 0669605601 – 0669605602 al fine di concordare un appuntamento con gli uffici preposti.

Servizi Sociali

Il Servizio Sociale, fino alla durata dello stato di emergenza, garantirà alla cittadinanza l’accoglienza con attività informativa e telematica per i servizi essenziali, ai seguenti numeri telefonici: 06/69605601 – 06/69605602 dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 ed il martedì ed il giovedì anche ore 14.30-16.00

e tramite pec: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

Pertanto si invita tutta la cittadinanza che vuole contattare il Servizo Sociale, ad utilizzare , il numero di telefono dedicato e gli indirizzi email delle assistenti sociali, ciascuna per la propria area di competenza

Il Segretariato Sociale PUA del IV Municipio garantirà l’accoglienza telefonica nella giornata del giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 06/69605601 – 06/69605602.

Pec: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

e-mail P.O. Servizio Sociale: cristina.ventrella@comune.roma.it

Di seguito per ogni comunicazione, gli indirizzi e-mail di ciascuna Assistente Sociale, specifici per ogni area:

Area minori

silvia.piccione@comune.roma.it

luigina.vaccaro@comune.roma.it

laura.marra@comune.roma.it

laura.sibilla@comune.roma.it

daniela.cimmino@comune.roma.it

Area disabili

barbara.corsi@comune.roma.it

manuela1.occhionero@comune.roma.it

Area anziani

marta.barra@comune.roma.it

mariacarmela.pronio@comune.roma.it

Centri anziani

fabrizia.diprofio@comune.roma.it

Area adulti

maura.nardoni@comune.roma.it

lucrezia.bernardini@comune.roma.it

Servizi Educativi e Scolastici

Gli uffici possono essere contattati esclusivamente scrivendo ai rispettivi indirizzi di posta elettronica,

Servizio Programmazione e Coordinamento dei Servizi Educativi e Scolastici:

laura.antonini@comune.roma.it

Ufficio Scuola Infanzia / Ufficio Nidi Comunali e Convenzionati:

ufficioscuola.mun04@comune.roma.it

Ufficio Trasporto Scolastico:

trasportoscolastico.mun04@comune.roma.it

Ufficio Dietisti:

ufficiodietiste.mun04@comune.roma.it

Ufficio Gestione Amministrativa Refezione in appalto/autogestione Agea:

refezionescolastica.mun04@comune.roma.it

Procedimenti Definizioni quote contributive attinenti ai Servizi Educativi e Scolastici:

quoteservizieducativi.mun04@comune.roma.it

Ufficio Assistenza OEPA:

ufficiodisabilitaeducativoscolastico.mun04@comune.roma.it

Istruzioni per la protocollazione delle SCIA edilizie e atti connessi

Temporaneamente è consentito l’invio solo a mezzo di posta elettronica certificata.

Per la generazione delle reversali è opportuno contattare la segreteria ai numeri telefonici 0669605860 – 0669605802, muniti delle seguenti informazioni:

• TIPO DI TITOLO EDILIZIO (SCIA; SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE)

• NOME O RAGIONE SOCIALE DELL’INTESTATARIO DELLA SCIA

• CODICE FISCALE E PARTITA IVA

• INDIRIZZO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE E MQ.

• STIMA DELL’EVENTUALE IMPORTO DELLE SANZIONI

• STIMA DELL’EVENTUALE IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

• INDIRIZZO DI MAIL ORDINARIA (NON PEC) presso il quale ricevere la reversale

Il pagamento della reversale comporta l’integrale accettazione della stessa, riservando comunque all’amministrazione la facoltà di richiedere modifiche e/o conguagli.

La documentazione inclusi gli elaborati grafici dovrà pervenire in formato PDF firmato digitalmente dal professionista incaricato, oltre che normalmente firmata dal committente negli appositi spazi, al seguenti indirizzo PEC:

protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

L’indirizzo di PEC dal quale verrà inviata la SCIA, sarà considerato quale canale di comunicazione valido ad ogni effetto di legge nei confronti dell’amministrazione.

I cittadini possono usufruire dei Servizi Online di Roma Capitale e, per il Municipio Roma IV, rivolgersi ai recapiti di posta elettronica in Uffici e contatti.

Per ulteriori informazioni: Sito del IV Municipio di Roma Capitale e Coronavirus, tutti i provvedimenti del Campidoglio

Pubblicato il 13/03/2020, aggiornato il 23/03/2020 e il 24/03/2020