Coronavirus: “Sul sito istituzionale del Comune mancano rinnovi ordinanze”

“Non vogliamo fare polemiche, ma non possiamo continuare ad assistere inerti ai messaggi spot del Sindaco Raggi che non perde occasione, come questa mattina in una trasmissione Rai, di pavoneggiarsi su tutti i provvedimenti adottati in tema di Coronavirus. Le parole sono in conflitto con i fatti. Ne sono un esempio le ordinanze sindacali emanate per contenere l’emergenza epidemiologica. Infatti sul portale ufficiale di Roma Capitale, in merito alla chiusura al pubblico di parchi, ville e aree gioco, in vigore dal 13 marzo con ordinanza 56/2020, si parla di un proseguimento della chiusura ma non figura la nuova ordinanza aggiornata.

“Anche in merito all’ordinanza relativa alla chiusura dei centri sociali anziani del 6 marzo n. 48/2020 che parlava di una chiusura fino al 15 marzo, nel sito viene riportata soltanto una nota che attesta il proseguimento della chiusura fino al 3 aprile, senza pubblicare anche in questo caso l’ordinanza ulteriore. Ma è stato predisposto il rinnovo? In caso affermativo chiediamo all’Amministrazione di provvedere a mettere online in maniera chiara questi documenti, in quanto i cittadini devono poter consultare a loro piacimento il portale, in particolare in un momento come questo, per poter avere in tempo reale informazioni utili al loro quotidiano. Se invece non fosse stato fatto il rinnovo suggeriamo al Sindaco di evitare ulteriori pavoneggiamenti e di mettersi a lavorare seriamente”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.