Coronavirus. Unità di crisi Lazio: nelle scuole 69.757 test sierologici al personale e interventi in 1077 istituti

L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunica che dal “Report sull’attività di sorveglianza nelle scuole, risultano effettuati 69.757 test sierologici al personale scolastico, docente e non docente. Le ASL sono intervenute in 1.077 istituti. Le scuole con focolaio sono state 75. Il totale dei casi positivi riscontrati sono stati, ad oggi, 1.993, di cui 1.670 studenti, in prevalenza nelle scuole secondarie superiori e 323 tra il personale scolastico. Le scuole chiuse per sanificazione dalle ASL sono state 9”.

